Víte, proč vám vaše kočka den co den zachraňuje život?

V encyklopediích si o kočičí evoluci můžete číst od rána do večera. Ale co když je ve hře i něco jiného než fakta a čísla? Šíp, který se zabodl do srdce bohyně, zachránil království. A díky tomu žije vaše kočka, která zachraňuje vás.

Dáváte si novoroční předsevzetí? Čeká nás rok 2024, rok se čtyřkou na konci, a zapomeňte na pátek třináctého – to čtyřka je vážně nešťastné číslo. V čínštině totiž zní skoro stejně jako smrt. Abychom neblahé vyhlídky do nového roku rozehnali, novoroční speciál Deníku N vypráví pět klasických příběhů o tom, že smůla se často v dobré obrátí. Tetrafobie, hluboký pověrčivý strach z čísla čtyři, má původ ve východní Asii. Proto odtud pocházejí i naše vyprávění. Přečtěte si také Novoroční speciál Deníku N: Do roku 2024 jen to dobré a žádný strach z prokleté čtyřky!

Sleduje vás doma kočka přimhouřenými zraky, jako by předem věděla o každém vašem kroku? Možná že ví! A možná že z vás moudře nespouští oči kvůli tomu, aby vás chránila před nebezpečím. Kočičí prozíravost má totiž kořeny v pradávné minulosti, v dobách, kdy kočky dokonce ještě vůbec neexistovaly. Jak je to možné? To bylo tak:

V Koreji tenkrát žil jeden nesmírně nadaný mladý muž. Už jako malému mu šlo od ruky všechno, na co sáhl. Když se rozkročil na poli, semena prosa se mu sypala z dlaní a poslušně tvořila úhledné, pravidelné řádky; jedinkrát sekl do stromu a ten se hned začal kácet. Kmen škumpy dokázal už na první pokus naříznout tak šikovně, že z něj rázem prýštila mléčně zbarvená pryskyřice a mladík ji pak zachytával do misky, aby tento prudce jedovatý, ale nezničitelný přírodní lak používal k výrobě toho nejlesklejšího nábytku a šperkovnic. Uměl vyrábět papír z vláken morušové kůry a pak se po něm rozletět štětcem tak úchvatně, že by mohl soupeřit i s mudrci. A ta keramika, kterou vypaloval, hlavně ty velké nádoby na kvašené omáčky! S kupci se mu doma netrhly dveře.

Ten kluk má zlaté ruce, šuškali si o něm lidé zblízka i zdaleka. A nakonec si tak začal říkat i on sám. Zlatoruký.

Jenže Zlatoruký měl kromě všech svých talentů také jednu velkou slabinu: když nebylo po jeho, vztekal se hůř než smečka rozdurděných čertů. A potíž byla, že