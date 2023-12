Chcete konečně pochopit smysl života? Možná vám to tajemství prozradí tři básníci, kteří se vysoko v horách opili namol a pekelní poslové jim uzmuli duši. Ale pozor, pečlivě zvažte, kterého z těch tří se ptát! Jen jedna odpověď je správná. Druhé dvě vedou zpátky do pekel.

Opilý básník vám prozradí smysl života. Jen chvilku počkejte, než si odskočí do pekla

Myslel jsem, že zanechám už pití,

víno však – dál se samo dolévá.

Jsem vinen já, či, réva-neréva,

je vinno víno? Můžeš rozsouditi?

Pozvedám číši k luně, která tiše,

tichounce říká, ať se zeptám číše…

***

Učený mistr Kang rozjíveně odhodil štětec z kozích chlupů a tuš pocákala báseň, kterou právě sepsal. A co by ne? Copak si se svou básní nemůže dělat, co se mu zlíbí? Pyšně natáhl paži nad papír, kde jeho vytříbená kaligrafie báječně vynikala i pod těmi inkoustovými skvrnami, a sáhl po svém poháru s vínem. Ta hrůza! Byl dočista prázdný, vyprahlý, skoro jako nebohé Kangovo hrdlo! Učenec si popuzeně odfrkl.

„Věru, příteli Ime,“ otočil se na svého společníka po levici a ve skrytu duše doufal, že se mu moc neplete jazyk, „takhle jsem si tvou pohostinnost nepředstavoval! Byl to tvůj nápad, abychom se šli kochat jarní vyhlídkou ze slovutného pohoří Pukhan; tvůj nápad, že bychom si mohli zaveršovat při víně. Nemusím ti snad připomínat, že když ty jsi teprve polykal mateřské mléko, já uměl napsat více než tisícovku znaků?“

Vousatý učenec vedle Kanga zděšeně svraštil obočí. „Odpusť mi tu trestuhodnou nedbalost, starší bratře!“ vykřikl a překotně kolem sebe šátral ve snaze najít velký džbán, který na začátku večera společně otevřeli. Ovšem teď už měsíc stál vysoko na nebi a nejisté ruce mistra Ima brzy zjistily, že džbán zeje prázdnotou. Nešikovně ho totiž překotily a vinná loužička ze dna se vsákla do trávy. Velmi učení (a velmi opilí) muži svorně zaúpěli.

Naštěstí víc hlav víc ví. Neboli jak by řekli naši vzdělaní korejští přátelé: Nezvedej nic sám, ani když je to jenom list papíru. Před Kangovýma a Imovýma očima se ze tmy vynořil třetí učenec, a jak se k nim blížil z nedalekého křoví, kde měl předtím jakési soukromé vyřizování, zalil mistry Kanga a Ima vřelý cit. Ten skvostný člověk! Ten nejmoudřejší, ač nejmladší z nich tří! A především ta jeho prozíravá paže, jíž si k boku tiskl očividně pořádně těžký džbán! „Bratře June!“ zvolali vroucně a