Na posvátné hoře Fudži hoří nesmrtelnost a císařovo zoufale zamilované srdce

Dáváte si novoroční předsevzetí? Čeká nás rok 2024, rok se čtyřkou na konci, a zapomeňte na pátek třináctého – to čtyřka je vážně nešťastné číslo. Zní totiž v čínštině skoro stejně jako smrt. Abychom neblahé vyhlídky do nového roku rozehnali, novoroční speciál Deníku N vypráví pět klasických příběhů o tom, že smůla se často v dobré obrátí. Tetrafobie, hluboký pověrčivý strach z čísla čtyři, má původ ve východní Asii. Proto odtud pocházejí i naše vyprávění. Přečtěte si také Novoroční speciál Deníku N: Do roku 2024 jen to dobré a žádný strach z prokleté čtyřky!

Buchbuch! Ťuk! Ťuk! Poryv vichru zatřásl bambusovým lesem a duté kmeny, tlusté jako paže dospělého muže, do sebe narazily a vybubnovaly rytmus větrného dne. Špičaté bambusové listí do toho rytmu zaševelilo jako konejšivá flétna, ale šedovlasého muže, který zkoumavě hleděl do bambusových korun, ta melodie neuklidnila. Promnul si rameno a bolestivě sykl. Pak pevně sevřel vrásčité rty a rozpřáhl se sekerou. Na tohle byl už moc starý. Ale copak měl na výběr?

Domů se jim mezerami ve stěnách nastěhovala bída. Nikde ani kousek látky nazbyt, aby si s ženou zabalili bolavé kosti, nikde ani drobek navíc, co by ty kosti obalil trochou hřejivého masa. Slámová rohož na zemi prořídla tak, že při spaní do těla věčně kousal chlad z hliněné podlahy, a v miskách na prostém bambusovém stolku se jen málokdy zabělala rýže.

Kdepak, to nebylo tím, že by kácení bambusů přestalo vydělávat peníze. Nebo že by sousedé v okolních vesnicích najednou přestali špinit prádlo a jeho žena neměla co máchat v jiskřivém proudu horské řeky. Ne; bylo to tím, že jeho paže už dlouho nesnesla srovnání s tlustým kmenem vzrostlého bambusu. Tím, že se prsty jeho ženy za ty roky v ledové vodě zkroutily jako hlínou zasypané kořeny a při sebemenším pohybu bolely. A hlavně tím, že v jejich domku nikdy nezaplakalo dítě, které by mohli milovat, vychovat a na stará kolena se o něj opřít.

Nebe bylo křišťálově modré a vzduch praskal suchým mrazem, ale i tak musel starý dřevorubec zvednout ruku a setřít si z tváří vlhkost, která ho najednou zastudila pod očima. Pak rázně potřásl hlavou – k čemu je tohle dobré?! –, rozpřáhl se a ze všech sil zaťal sekeru do toho nejtlustšího bambusu. Ještě se dokáže hýbat, aťsi to bolí! Ještě neleží pod zemí!

Sekera místo dutého zahryznutí do dřeva zacinkala jako zvoneček. A dřevorubec vytřeštil oči. Ostří se ztratilo v oslnivém světle, které vytrysklo ze