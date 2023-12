Začíná podcast Romancov a spol. Budeme v něm rozplétat zamotaný svět

Žil byl jeden politický geograf, kterého se jeho přátelé a příbuzní tak dlouho ptali, proč nemá žádný podcast, až začal zjišťovat, co to vlastně podcast je. A naštěstí se přišel poradit do Deníku N. Začali jsme si povídat, zpřesňovat představy, až nakonec slovo dalo slovo a domluvili jsme se na zbrusu novém podcastu společně. Ten politický geograf se jmenuje Michael Romancov. V nulté epizodě s ním vydavatel Deníku N Ján Simkanič probírá stav dnešního světa, konflikt Izraele s teroristickým hnutím Hamás i plány pro nový podcast Romancov a spol.