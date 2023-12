Fenomén Bridgertonovi. Kde se vzal nečekaný triumf vysmívaného žánru červené knihovny?

Slaďárna, guilty pleasure, softporno pro ženy…, anebo přelomový popkulturní počin, který do středu dění postavil minority a díky lavině reakcí, jež se následně strhla, o naší společnosti vypovídá víc, než si myslíme? Seriál Bridgertonovi již brzy spustí svou třetí řadu a nás zajímá, co všechno stojí za jeho fenomenálním úspěchem.

Nejdražší čtenáři, připrav si kapesníčky a vějíře a nažhav kroketové hole, další plesová sezona fiktivní londýnské smetánky právě začíná!

Tak nějak by mohl znít začátek sloupku jedné z postav seriálu Bridgertonovi, lady Whistledown – bulvární sloupkařky, která pod rouškou anonymity úspěšně zpeněžuje klepy a ironické komentáře na adresu vysoké společnosti a která byla dost možná jedním z důvodů, proč se tvůrci vůbec rozhodli více než dvacet let starou sérii romantických knih zfilmovat. Je to přece taková Super drbna v historických kostýmech, řekli si.

Ani oni ale zřejmě nečekali, že se ze seriálu na Netflixu stane takový hit, který, podobně jako knižní předloha, ve velkém vydělává po celém světě.

Utéct před ošklivým světem

Jen první sérii v roce 2020 vidělo přes 200 milionů registrovaných uživatelů Netflixu a v době uvedení předstihla i Zaklínače a Stranger Things. Autorka předlohy Julia Quinn je zase nejprodávanější americkou spisovatelkou historických romancí, její romány byly přeloženy do 42 jazyků a celkem devatenáctkrát se její jméno objevilo v seznamu bestsellerů listu New York Times.

Najít důvody takového úspěchu na první pohled není nijak složité. Tvůrci netflixové série se s premiérou první řady, která se odehrála 25. prosince 2020, šťastně trefili nejen do období Vánoc, což byl jistě marketingový záměr, ale především do největšího