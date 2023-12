Politická Pointa N: Pekarovou Adamovou čeká nejtěžší test. Vybírá jen ze špatných možností

Politické dění tohoto týdne shrnuje a komentuje Jan Tvrdoň.

Týden, který otřese TOP 09. A možná i Spolu

V příštím týdnu bude TOP 09 rozhodovat o tom, koho vyšle na kandidátce Spolu do eurovoleb. Ve čtvrtek se sejde bezmála čtyřicetičlenný výkonný výbor strany a bude se probírat jednotlivými nominacemi.

Taková zpráva by byla zajímavá i za běžných okolností, blíže by se jí ale věnovali pouze insideři z oblasti médií a politiky. Nyní je situace jiná. Rozhodování výkonného výboru totiž přerostlo do události, která má potenciál otřást koalicí Spolu i samotnou TOP 09.

Do hry vstoupili na jedné straně barikády dva bývalí předsedové strany, Miroslav Kalousek a Jiří Pospíšil. Ti dříve platili přinejlepším za politické rivaly, nyní ale své síly spojili a oba se ucházejí o místa na kandidátce.

Veřejně i vnitrostranicky se podporují. Pražská TOP 09, které Pospíšil předsedá, v pondělí přijala usnesení, v němž vyzývá k podpoře Kalouska. Pospíšil také veřejně tvrdí, že Kalousek na kandidátce má