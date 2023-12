Nechtěli jsme vypadat hamižně, lékaři nedostali peníze na úkor ostatních, hodnotí protest jeho mluvčí

Lékaři dnes mají na ministerstvu zdravotnictví podepsat dohodu a definitivně ukončit protesty. Ačkoliv jejich cílem bylo ukončit neúměrné množství přesčasů, většina lékařů jich bude mít příští rok podobný počet jako letos. Mluvčí protestujících lékařů Monika Hilšerová říká, že s tím organizátoři počítali. „My jsme věděli, že to nepůjde udělat ze dne na den. Přes noc nezískáte více lékařů,“ připouští v rozhovoru s Deníkem N.

Na co se v rozhovoru ptáme:

Proč bude většina lékařů sloužit stejné množství přesčasů i příští rok.

Jaký byl smysl celé protestní akce.

Zda o konci vyjednávání rozhodla jediná miliarda navíc.

Co si o celé akci mají myslet pacienti, kterým nemocnice odložily operace.

Váš kolega z Všeobecné fakultní nemocnice, vedoucí anesteziologické kliniky Martin Balík nám řekl, že jste si jako organizátoři pustili veš do kožichu, když jste do akce zapojili odbory. Jak to vnímáte?

Bohužel tady musím s panem docentem Balíkem souhlasit. My jsme museli na začátku oslovit pana doktora Engela jako šéfa Lékařského odborového klubu, protože s námi by se nikdo z politiků nemusel bavit.

Politici mají ze zákona povinnost jednat s odbory, ale s námi jako se Sekcí mladých lékařů České lékařské komory ne. My bychom se bez odborů na jednání s vládou nedostali. Na začátku ta spolupráce dávala smysl.

Netušili jsme, že pan Engel