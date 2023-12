Vývoj bojů (652. den): Kulka letěla devět vteřin. Ukrajinský odstřelovač tvrdí, že překonal světový rekord v nejdelší úspěšné střelbě

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za středu 6. prosince. Situace na některých místech už může být jiná.

Válka není sport. Sice banální věta, ale cítíme potřebu ji zmínit, protože v následujících řádcích se budeme věnovat světovému rekordu, k jehož překonání, na rozdíl od sportovních rekordů, musí zemřít člověk.

Neoficiální světový rekord v zabití na dálku držel dosud kanadský odstřelovač, který v roce 2017 zasáhl v Iráku nepřítele na vzdálenost 3540 metrů.

Nyní ale ukrajinský voják Vjačeslav Kovalskij tvrdí, že tento světový rekord překonal. Ještě v listopadu údajně zasáhl ruského vojáka na vzdálenost 3800 metrů, což by bylo nové maximum.

Jde sice o zprávu, kterou ukrajinské ozbrojené síly zveřejnily už před dvěma týdny, nyní ale americký deník Wall Street Journal jako první s vojákem ukrajinských speciálních jednotek mluvil. Prozradil jim i detaily o tom, co všechno musí spolu se svým pozorovatelem brát v úvahu, aby cíl na tak velkou vzdálenost zasáhl.

Ukrainian sniper Viacheslav Kovalskyi broke the world record by hitting the Russian occupier at a distance of 3800 meters (almost 2½ miles) – Wall Street Journal.

Viacheslav Kovalskyi, a 58-year-old former businessman and now a sniper with the counterintelligence unit of the… pic.twitter.com/Nqb2AJswa2

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 6, 2023