Zakladatel uzavřených pekáren Oh Deer Bakery chystá restart. Chce to zkusit i jinak

Pražské pekárny pod názvem Oh Deer Bakery skončily v polovině prosince. Zakladatel sítě Lukáš Vašek se oddělil od svého společníka Davida Beránka a v budoucnu chce pod starou značkou otevřít jedinou pobočku. „Rozhodl jsem se to ukončit a udělat nové Oh Deer. Dělat to dál tak, jak jsem to víceméně vždycky zamýšlel,“ přiblížil své plány Vašek.

„Spouštěčem pro mě byly zprávy, které přicházely mailem a na sociálních sítích. Jejich společným jmenovatelem byla nespokojenost s produkty, které lidé znali, byla tam sestupná tendence,“ dodal Vašek. „Nechci zase něco stavět na zelené louce, to by bylo absolutně zbytečné.“ Se zavedenou značkou se tak trochu znovu vrací na start svého podnikání, které začal před více než šesti lety.

Předtím pracoval v nadnárodní korporaci, zajímal se o sociální sítě, PR a marketing. I kvůli tomu se rozhodl vytvořit vlastní značku. „To bylo hnacím motorem vlastně víc než samotný produkt,“ připouští Vašek. Tím byl takzvaný cronut – kříženec francouzského croissantu a amerického donutu, česky krobliha. S tím se podnikatel potkal při svých pobytech ve Spojených státech.

Vašek čekal, že pekařinu nebude těžké se naučit. A s odstupem uznává, že se mýlil. Pečení trénoval šest měsíců a své první produkty