Nenechal se svazovat limity vědy, pouhá logika mu k chápání světa nestačila. Jako „Olga“ psal Havlovi dopisy do kriminálu

Seriál Česká inteligence: Napsal desítky inspirativních knih, ale pro vstup do jeho díla je tou možná metaforicky nejrychlejší cestou průnik do jeho „postmoderního“ vánočního betléma, který tvořil mnoho let. Dnes o něm dokonce existuje pětadvacetiminutový dokument Karolíny Alvarez, snadno a legálně! dostupný i na internetu. Kdysi ho začal stavět jako běžný křesťan s duší, ve které ponechával velký prostor dítěti. S lety se mu však davy spěchající k jesličkám rozrůstaly v makrokosmos, ve kterém se racionální mísilo s iracionálním a kam, jak se zdálo, se do celé té náruče veliké a dobrotivé vánoční zvěsti shromáždil celý svět. Něco podobného, co ten betlém znázorňuje, Neubauer zřejmě nosil v hlavě. A dávalo mu to smysl.