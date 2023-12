Česko-slovenské slovo týdne: vrstevník vs. rovesník

grafika

S rovesníky chodil do hospody, hrát tenis, vyrážel na horské výšlapy. Mnozí z nich byli i o čtvrtstoletí mladší, přesto s nimi držel krok. Ačkoliv to nebyli jeho vrstevníci, byli rovesníci – byli si rovní.

Niečo o slove rovesník

Je fajn, keď vás rovesníci unesú na spontánny výlet na Plitvické jazerá. V novembri. V mercedesáckom karavane a s fľašou dobrého rumu, ako sa patrí na chalanov okolo päťdesiatky.

Títo borci sa zhodou okolností hodia na oba významy Peciarovho slovníkového hesla rovesník, sú to aj „ľudia, ktorí sú s niekým rovnakého veku, ktorí s niekým spolu rástli, vrstovníci“, aj „kamaráti, priatelia, druhovia“, jedným slovom pajtáši.

Je zaujímavé, že slovo rovesník ako odvodenina od adjektíva rovný so širokým významom má význam zúžený čisto na rovnaký vek.

Podobne dopadli aj iné slová v našom krásnom jazyku, napríklad zelenina, odvodenina od prídavného mena zelený, pričom zelenina nie je o nič viac zelená ako ovocie, že?

Situáciu zachraňuje Ján Hollý a jeho Radostník na jar, kde sa radosť prenáša do odvodeniny v celej svojej šírke a sile. Jazykoveda tieto fenomény skúma a vysvetľuje cez Saussurovu tézu o arbitrárnosti jazykového znaku, cez jazykové motivácie a komplexné vzťahy medzi formou a obsahom.

V iných jazykoch pri slove rovesník „mätenie významov“ veselo pokračuje. Do nemčiny prekladač Google preloží rovesníka ako ein Gleichgesinnter, čo je pri spätnom preklade „podobne zmýšľajúci človek“.

V angličtine je to age-mate alebo peer so širokým významom, okrem iného pre lordov v snemovni, s vtipným presahom k tvaru slovesa to pee – teda „ten, čo čúra“. To už je, uznáte, úplne mimo misy.

Slovák o slove vrstevník

České slovo vrstevník evokuje okrem iného turistu, čo v lese taktizuje a kráča po vrstevnici, aby sa zbytočne nespotil. Ako však vieme doložiť mnohými príkladmi, tento štýl sa častokrát obráti proti aktérovi a turista – lemra – sa vynorí z vrstevnice úplne zničený.

Výraz vrstovník sa používa aj u nás – ako synonymum k rovesníkovi, aj keď podľa korpusu zhruba desaťkrát menej často.

Vtipnú úvahu na túto tému nájdeme v Slovenskej reči z roku 1935/36. Ján Mihál v recenzii prekladu Grimmových Starých bájí gréckych vyzdvihuje dobrých autorov (ako Kukučín, Vansová, Timrava), ktorí používajú výraz vrstovník, pričom mladší autori (ako Milo Urban) – ach, tá mládež! – používajú slovo rovesník.

Vyslovuje názor (z dnešného pohľadu úsmevný), že „rovesníkmi sú dvaja panovníci, ktorí súčasne panujú, ale nemusia byť vrstovníkmi, lebo tými sú len ľudia rovnakého veku“.

Peter Malčovský, odborný pracovník Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenské akadémie vied