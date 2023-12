Nejprodávanější novocirkusové představení Divadla BRAVO! THE LOSERS se po téměř deseti letech dočkalo nového obsazení. V pilotním projektu předního českého souboru Losers Cirque Company se vyměnila ústřední pětice akrobatů. To, co na něm diváci milují, však zůstalo stejné – dechberoucí akrobatické triky, úžasná živá hudba a typický lůzří humor.

Do Divadla BRAVO! se v nové podobě vrátili legendární THE LOSERS

Inscenace THE LOSERS vznikla společně s Lůzry v roce 2014 pod taktovkou režiséra, choreografa a autora námětu Jarka Cemerka. Představení se stalo téměř okamžitě hitem a vyprodalo sály napříč Českem i Evropou. „Když nastala volba, jestli THE LOSERS ukončíme, nebo přeobsadíme, bylo to šílené dilema. K rozhodnutí přispěli i samotní diváci, kteří tento kus viděli už třeba desetkrát. Varianta s novými tvářemi se tak ukázala jako jediná správná,“ popsal principál Losers Cirque Company a umělecký šéf Divadla BRAVO! Petr Horníček.

Ten stejně jako autor Jarek Cemerek věřil, že fanoušci jejich volbu ocení. „Byla to pro mě teď úplně jiná práce než v roce 2014. Tehdejší obsazení tvořili převážně mladí akrobaté, ze kterých vyzařovala jakási klukovština. Nyní uvidíte jedno celé generační rozpětí, což přinese jinou, novou kvalitu představení,“ prozradil Cemerek. Ženské role zůstávají stejné a diváci nepřijdou ani o zábavnou letušku Vandu, kterou i nadále ztvární hudebník Ondřej Havlík alias Endru.

Na THE LOSERS můžete do BRAVA! v prosinci zajít celkem čtyřikrát, a to 11. 12., 14. 12., 27. 12. a 28. 12.; vždy od 19.00. Ze zkušenosti víme, že vstupenky zpravidla rychle zmizí, tak doporučujeme příliš neváhat. Zakoupit je můžete na webu divadla nebo v síti GoOut.