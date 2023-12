Tak náhlý příchod zimy se vymyká průměru, tuhé mrazy budou výjimečnější, říká meteoroložka

Teplý podzim a brzký nástup zimy se neděje často, přijít ale může, i když se frekvence snižuje. Obecně se však ta letošní, i přes aktuální sněhovou nadílku, očekává spíše teplejší. V příštím týdnu má být až deset stupňů. „Tím pádem se nám tento chladný výkyv vyrovná, samotný prosinec by nakonec měl být teplotně průměrný, až nadprůměrný,“ říká v rozhovoru pro Deník N meteoroložka České televize Taťána Míková. Budoucí zimy se i kvůli klimatické změně budou hodně odlišovat.

Co se mimo jiné dozvíte:

Co způsobilo náhlou změnu počasí na konci minulého týdne?

Jak se změnily zimy v průběhu posledních šedesáti let?

Co způsobuje náhlé výkyvy počasí v posledních letech?

Jaká je pravděpodobnost, že se letos dočkáme bílých Vánoc?

Po velmi teplém podzimu přišla na přelomu listopadu a prosince tuhá zima – mrazy přes minus dvacet stupňů, závaly sněhu. Je to běžné?

Minus dvacet stupňů bylo naměřeno v Pošumaví a v dalších oblastech, kde bývá tradičně nejchladněji. V nížinách a ve středních nadmořských výškách se to pohybovalo kolem minus patnácti stupňů. Je to vývoj, kterým v poslední době zimu rozhodně nezačínáme moc často.

Dívala jsem se na historii a do roku 2000 jsme takový časný nástup zimy zaznamenali asi osmkrát. Měření předtím probíhalo tak čtyřicet let, což znamená, že takový nástup zimy přicházel v průměru dvakrát za deset let. Za poslední roky jsme takový nástup zažili naposledy v roce