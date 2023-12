Politici a klíčoví manažeři svěřují svá metadata malé české firmě. Není to moc dobrý nápad, říká novinář

V Česku aplikaci CryptoCult používaly stovky vlivných a exponovaných lidí, a to včetně manažerů státních podniků nebo politiků. Co všechno lze z veřejně dostupných zdrojů říci o tom, jak aplikace funguje? Podle novináře Jana Cibulky, který se technickou stránkou CryptoCultu dlouhodobě zabývá, není bezpečné přístroj používat. „Z mého pohledu je největším rizikem to, že společnost má informace o metadatech,“ říká Cibulka v rozhovoru. Uživatel si podle něj také nemůže být jistý tím, zda někdo další nedrží jeho šifrovací kód ke komunikaci.