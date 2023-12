Vývoj bojů (651. den): Rusům u Hadího ostrova sestřelili bombardér, mohl to být Patriot a pokus odehnat jejich letadla od fronty

Jaké letadlo Rusům Ukrajinci sestřelili.

Jak to Ukrajinci udělali a co to může znamenat.

Ukrajinské drony v oblasti Krymského mostu útočily na ruskou protivzdušnou obranu.

Rusové postoupili u Verbove i Bachmutu.

Mapy dne – Verbove a Bachmut.

Videa dne – ruský dron zasáhl českou houfnici vyrobenou na Slovensku; zničení francouzské houfnice Caesar stejným způsobem; souboj ukrajinského a ruského tanku u Stepove; pohled na neúspěšný ruský útok u Avdijivky očima ruských pěšáků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za úterý 5. prosince. Situace na některých místech už může být jiná.

Jaké letadlo Rusům Ukrajinci sestřelili. Suchoj Su-24 je dvoumotorový a dvoumístný bombardér s měnitelnou geometrií křídla. Prototyp vzlétl v Sovětském svazu koncem 60. let minulého století. Jeho přibližným protějškem v západních letectvech byly typy F-111 nebo Panavia Tornado.

Všechny tyto letouny vznikaly v době, kdy ještě konstruktéři neměli současné znalosti v designování křídel a potřebovali vyřešit problém, jak dosáhnout toho, aby letadla dokázala létat vysokými nadzvukovými rychlostmi a zároveň zůstala ovladatelná při nízkých rychlostech. Typicky během startu, kdy byla plně naložená palivem a zbraněmi, a během přistání.

V případě Su-24 to znamená, že když musí letadlo letět pomalu (přistávací rychlost 230 kilometrů za hodinu) a potřebuje co největší plochu křídla, jsou jeho pohyblivé části téměř kolmo k trupu. Naopak při nejvyšších rychlostech se pohyblivé části křídla stáhnou k trupu a půdorys letadla připomíná šipku.

Dnes už jde o zastaralý koncept, křídla moderních letadel vypadají odlišně. Přesto ukrajinské i ruské letectvo Su-24 intenzivně nasazují do bojů.

Ukrajinci je používají například jako nosiče britsko-francouzských střel Storm Shadow / SCALP-EG. Ukrajinský Su-24 během prvního dne války bombardoval přistávací dráhu letiště v Hostomelu, aby na ní Rusové nemohli přistávat s velkými transportními letadly.

Jeden ruský stroj tohoto typu v úterý Ukrajinci sestřelili. Ztrátu potvrzují ruské kanály blízké vojenskému letectvu, proto ji lze považovat za prokázanou.

Jak to Ukrajinci udělali a co to může znamenat. Okolnosti sestřelu jsou potenciálně důležité a mohou předznamenat změnu průběhu vzdušné války na jižní Ukrajině. Je totiž