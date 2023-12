„Přehlasovali nás lidi, co bydlí kilometry daleko.“ Jak v Krouně na východě Čech dali zelenou obří větrné elektrárně

Když má někde v Česku vzniknout nová větrná elektrárna, mívá to většinou podobný průběh. Lidé z dané obce začnou kritizovat výšku plánovaného větrníku, který podle nich bude hyzdit okolí. Do toho se objeví strach z hluku, jenž lopatky elektrárny vyluzují. Nebo starost o ptáky, kteří budou do jejího rotoru narážet.

Následné referendum pak typicky končí zamítnutím projektu. I kvůli odporu místních se v zemi podle Komory obnovitelných zdrojů energie odhadem postaví jen asi třetina všech plánovaných větrných elektráren.

Ve vesnici Krouna, ležící mezi městy Hlinsko a Polička, byl výsledek opačný. V tamním referendu konaném v půlce listopadu zvítězili zastánci výstavby větrné elektrárny.

Přes 70 procent účastníků hlasování dalo zelenou větrníku o výšce 200 metrů a výkonu 6,5 megawattu, který by měl elektřinu dodávat až šesti tisícům domácností v okolí. Zhruba do pěti let by tak v místní části Františky měla vzniknout jedna z největších větrných elektráren v Česku o velikosti zhruba dvou třetin pařížské Eiffelovy věže.

Co místní na projektu vysokého větrníku přesvědčilo? „Podívejte se, jak to tady vypadá. Jestli z toho obec bude mít nějaké peníze, mohly by se třeba opravit chodníky,“ přemýšlí asi třicetiletá Bára, která se zrovna vrací z místního hřbitova. Sama prý hlasovat nestihla, ale větrnou elektrárnu podporuje.

O kousek dál potkáváme Alenu, jež si vyšla na procházku se psem. „Mně to vůbec nevadí. Jezdívám do Svitav, kde mají na kopci tři větrné elektrárny. Někdo si možná myslí, že to je hlučné. Když jsem se tam ale jednou stavovala, vůbec to nehlučelo,“ vypráví postarší pejskařka, která hlasovala pro větrník. „Navíc když má ta elektrárna stát ještě kus od obce, je to naprosto v pořádku,“ uzavírá žena, jež tím vystihuje podstatu zdejšího hlasování.

Krouna se skládá ze stejnojmenné obce a pětice menších osad rozesetých po okraji rozlehlého obecního katastru. V centru obce lidé větrník podpořili nejspíše i proto, že má stát skoro sedm kilometrů od jejich domů na kopci za vesnicí. Všichni byli naopak proti v