Ježíškův band aneb koledování nejen s ovcemi a oslíky: Přijďte do Vzletu s dětmi ochutnat hudební bramborový salát

Advent je časem kouzla a radosti. Co by mohlo být kouzelnější než sdílení hudby a smíchu s našimi nejmenšími? Vzlet Vás srdečně zve na rodinný vánoční koncert „Ježíškův band aneb koledování nejen s ovcemi a oslíky“, hudební zážitek pro děti od 5 do 12 let a jejich rodiče již tuto neděli 10. prosince.