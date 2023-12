„Peníze stačit nebudou.“ Zjistili jsme, kde chce stát najít miliardy pro lékaře

Lékaři si v pondělí na ministerstvu zdravotnictví vyjednali, že příští rok půjde na zvýšení jejich příjmů 9,8 miliardy korun. V případě nedohody by nenastoupili do přesčasové práce, a v řadě nemocnic by tak byla ohrožena i akutní péče.

Peníze do nemocnic nejdou přímo ze státního rozpočtu, ale přes zdravotní pojišťovny. Těm však stát posílá finance přes takzvané platby za státní pojištěnce – příští rok na ně ministerstvo financí pošle celkem 151 miliard korun.

Ve většině ostatních rezortů se přitom kvůli napjatému rozpočtu spíše hledají úspory. Deník N proto zjišťoval, odkud se téměř deset miliard korun na vyšší příjmy zdravotníků vezmou.

Podle ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeňka Kabátka bude VZP muset zajistit nikoliv deset, ale