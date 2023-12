Zatímco Ukrajina bojuje o přežití, její západní sousedé na ni udělali podraz

Polští řidiči kamionů blokují od 6. listopadu silniční přechody s Ukrajinou. A teď se k nim přidali i slovenští dopravci a za pomoci Maďarů blokují Vyšné Nemecké, jediný přechod na slovensko-ukrajinské hranici pro těžké kamiony. Ačkoli zdravotnické, vojenské a chlazené potravinové dodávky údajně mají výjimku, chaos zasáhl všechny zásilky. V kilometrových frontách tu už několik dní vázne více než tisícovka náklaďáků.

Tohle Ukrajinu poškozuje ekonomicky, vojensky, politicky i psychologicky. Když se na to člověk podívá s jistým odstupem, je to téměř nepochopitelné. Ukrajinci bojují a umírají nejen za svou vlastní svobodu a bezpečnost, ale i za budoucnost všech Evropanů. Jejich porážka by představovala katastrofu pro všechny: pro NATO, EU i všechny členské státy těchto organizací. Největší a zcela bezprostřední cenu by však zaplatila střední a východní Evropa. Ukrajinský kolaps by znamenal obrovské množství uprchlíků a hospodářský rozvrat. A co hůř – země jako Maďarsko, Polsko a Slovensko by se pak staly