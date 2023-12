Celopražská zóna ano i ne, předplatné jako u Netflixu, ceny teprve budou. Praha představila zárodek nového parkování

Parkování v Praze bylo důležitým předvolebním tématem a debata o něm se vede i po složení současné koalice. Jenže je to také téma, na kterém se koalice, zejména na ose Piráti proti Spolu, nedokáže shodnout.

Možná proto na představení návrhu reformy dorazil pouze náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti). Nepřišli ani primátor Bohuslav Svoboda, ani předseda výboru pro dopravu Martin Sedeke (oba ODS).

Více pravomocí městským částem

Hřib vysvětlil, že se jedná o startovací výstřel. A téměř vše se může ještě změnit. Jeho návrh, který již prodebatovala parkovací komise a opakovaně se řešil také na výboru pro dopravu, budou nyní připomínkovat městské části. Právě ty totiž budou v novém systému hrát klíčovou roli.

Náměstek pro dopravu přitom argumentuje tím, že otázku veřejného prostoru a jeho využití by si měly řešit právě městské části.

„Jestli chcete, aby na dané části ulice bylo parkovací místo, strom nebo zahrádka, je podle mě záležitost, o které mají rozhodovat městské části. Ne někdo z magistrátu,“ řekl na prezentaci Hřib.

Právě městské části by měly více určovat také to, komu bude které parkovací místo určeno. V současnosti jsou v rámci zón tři různé systémy stání – modré rezidentní, fialové smíšené a oranžové návštěvnické. Problém však je, že se postupem času jejich způsob využití překryl.

Dnes smí v modrých zónách na tzv. virtuální parkovací hodiny parkovat na omezenou dobu kdokoliv. To by se mělo změnit, modrá zóna zůstane pro rezidenty, vlastníky nemovitostí a abonenty – tedy místní podnikatele. Podle Hřiba se to ale nebude týkat firem, které budou mít jen virtuální sídlo.

Modrá pro rezidenty a jejich hosty

I modrá zóna však bude mít několik výjimek. Tou první by měl být nově zaváděný kredit pro