Válečná stezka: Ruská střela na prvorepublikové hranici a jak Kreml zneužil Taylor Swift a spol.

Přinášíme přehledné sedmidenní shrnutí nejdůležitějšího dění v ruské agresi proti Ukrajině. Ruské jednotky i podle ukrajinských zdrojů přešly do ofenzivy na prakticky všech místech fronty – ta se ale nadále příliš nehýbe. Což neznamená, že by se Ukrajina nenacházela v těžké situaci, naopak ji to ilustruje. Jedna z ruských střel doletěla nedávno i na hranice prvorepublikového Československa.