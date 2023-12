Velmi špatná, rozpačitá, neurčitá, přehlíživá, až arogantní. Experti hodnotí vládní komunikaci a radí, co s ní

Vláda komunikuje špatně, budí rozpačitý dojem a to je jeden z důvodů, proč se od ní odvracejí voliči. Na tom se shoduje trojice expertů, s nimiž Deník N vládní komunikaci rozebíral. Co by podle nich měl kabinet v prezentaci své práce zlepšit a může se mu to vůbec ještě podařit?