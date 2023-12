Juraj byl génius. Všechno měl v hlavě a už začal psát i třetí Perinbabu, říká producentka Deana Jakubisková

Tento týden, téměř rok po smrti Juraje Jakubiska, přichází do kin jeho výpravná pohádka Perinbaba a dva světy. „Juraj byl perfektně připraven – vždy jsme měli dva paralelní plány, co se bude natáčet,“ říká v rozhovoru producentka, herečka a režisérova manželka Deana Horváthová-Jakubisková.

Ve čtvrtek 7. prosince přichází do českých i slovenských kin jeden z nejočekávanějších slovenských filmů. Perinbaba a dva světy je posledním dílem Juraje Jakubiska a navazuje na jeho kultovní pohádku Perinbaba z roku 1985.

Juraj Jakubisko zemřel v únoru letošního roku. Po slovenské projekci filmu Denník N mluvil s producentkou filmu, herečkou a režisérovou manželkou Deanou Horváthovou-Jakubiskovou.

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

kdy vznikl nápad udělat pokračování Perinbaby a kdy se film natáčel;

co všechno stihl dokončit Juraj Jakubisko;

proč namluvila novou Perinbabu ona;

co znamenalo odkládání premiéry pro producentku a co pro režiséra;

jaké materiály z režisérovy pozůstalosti zvažuje jeho žena vydat.

Kolikrát jste už viděla Perinbabu a dva světy?

Nesčetněkrát. Ale vždy ten film vnímám trochu jinak.

Po novinářské projekci padla otázka, zda jsme všechny záběry s herečkou Giulettou Masinou už viděli v první Perinbabě, nebo ne. Mnozí jsme si nebyli jisti.



Právě to je Jurajova genialita i magie filmu. On měl vždy celý film nejprve v hlavě. Například teď chtěl – a trval na tom –, aby příroda byla součástí filmu. Odmítal točit v ateliéru před modrým pozadím. To bude umělé, řekl. Dopředu přesně věděl, o čem bude příběh, co a kde se bude dotáčet, které scény potřebuje mít dvakrát. Například záběry v jeskyních.

Film se natáčí po záběrech – 365A, 412B, to není tak, že se jednotlivé scény dělají současně. Když jsme večer v deset skončili natáčení, Juraj celému štábu přesně řekl, co bude druhý den. A ráno každý našel v mailech storyboard s popsanými záběry scén: zda půjde o polodetail, nebo o celek, jaké potřebujeme kostýmy a rekvizity. Celý štáb vždy všechno věděl.

Kdy přesně nový film vznikal a kdy jste ho dokončili?

S nápadem udělat pokračování Perinbaby přišel náš syn Jorik. Film začal vznikat v roce 2016, kdy se Juraj definitivně rozhodl, že se do toho pustí, a začal psát scénář. Nebylo to jednoduché kvůli jedné věci – bylo nezbytné