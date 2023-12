Na obzoru se rýsuje hrozba dluhových krizí

Pokud se vlády chtějí vyhnout riziku dluhové exploze a zároveň si nechtějí vzít na triko nečekanou inflaci nebo finanční represi, budou muset zpřísnit většinou stále velmi uvolněnou fiskální politiku, píše Martin Wolf v komentáři Financial Times.

Dlouhodobě se vtipkuje, že zkratka MMF neznamená v angličtině Mezinárodní měnový fond, ale „je to hlavně fiskální“ (IMF – it’s mostly fiscal). Poslední dobou však tento přívlastek přestává být výstižný. Fond si samozřejmě nadále stěžuje na fiskální inkontinenci v zemích postižených krizí, jako jsou Řecko nebo Argentina. Ale od finanční krize je obecně ohledně fiskální politiky poměrně zdrženlivý. To ale platilo ve světě, kde byly úrokové sazby „nízké na dlouho“, nebo dokonce „nižší na delší dobu“. V takovém světě už nežijeme. A fond se začal