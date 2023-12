Dítě může mít z čerta trauma jako dospělý po přepadení, varuje psycholog. Jak si užít Mikuláše a neublížit?

Trojice složená z vousatého Mikuláše, hodného anděla a zlého čerta tradičně navštěvuje rodiny s malými dětmi a zkoumá, jestli byly hodné. Tradice spojená s předvečerem svátku svatého Mikuláše však může dětem způsobit i trauma. „Může to být analogické s tím, co dospělý člověk zažívá při přepadení,“ říká v rozhovoru dětský psycholog Radek Ptáček. Radí také, jak tradici pojmout, aby dítěti neublížila.

V rozhovoru se dozvíte:

Jaké může mít strach dětí z čertů dopady na jejich psychické zdraví.

Co děti pociťují, když mají strach z této tradice.

K čemu lze případné trauma z Mikuláše přirovnat.

Jak zachovat tuto tradici, aniž by dítě trpělo.

V řadě domácností čekají Mikuláše a čerta, co může tato mnohdy obávaná návštěva dětem způsobit?

Nevhodná návštěva čerta a Mikuláše může dětem způsobit nejen nepříjemné vzpomínky, ale dokonce i takový zážitek, který můžeme klasifikovat jako trauma.

Je to trauma, které se stane jednou za rok a které pak může vyústit v to, že se znovu bojí i další rok. Když to vyústí v jiné obtíže, dítě není schopné verbalizovat, že šlo o důsledek traumatu z Mikuláše. Ani rodiče si to obvykle nespojí, protože mezi prožitím hodně negativního nebo i traumatického zážitku a rozvojem nějaké psychopatologické poruchy mohou utéct týdny nebo dokonce i několik měsíců, takže se s tím setkávám spíše u dospělých.

Řada klientů řekne, že mají na čerta a Mikuláše negativní vzpomínky.

Jaké mohou být důsledky toho traumatu?

Reakce na traumatizující událost je u každého trošku jiná. Může se jednat o