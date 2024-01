Už nikdy nepovedete normální život, řekli mu po šesti temných letech v léčebnách. Teď má byt, práci a malého syna

Naději na běžný život nedával Vladimíru Conkovi v psychiatrických léčebnách nikdo. Za zdi ústavů se s diagnózou schizofrenie vracel opakovaně, zažil zatýkání policií, izolace, kurtování i obávané injekce. Přesto se mu nakonec podařilo dostat z beznadějného kruhu ven. Dnes žije pětašedesátiletý muž v bytě, na který si našetřil, podílí se na vedení kavárny, má čtyřletého syna a třináct let už nebyl hospitalizovaný.

Nedávno se Vladimír Conk vrátil se synem z dovolené v Egyptě, teď už je zpět v práci a dohlíží na chod kavárny Resslovka v Ústí nad Labem, kde pracuje jako zástupce vedoucího provozu.

Večer se vrací do svého pečlivě uklizeného bytu na okraji města a usedá na gauč se dvěma kočkami. Manželka vedle u stolu píše na počítači. Pro velkou část lidí běžná a možná i nudná denní rutina, pro Conka bez přehánění zázrak, který si s každým dnem znovu uvědomuje.

V životě, který v minulosti odpočítával jen pauzami mezi jednotlivými hospitalizacemi, už nechtěl pokračovat. Pokus o sebevraždu ale přežil, díky intenzivním terapiím a cílené podpoře teď navzdory své chorobě má naplněný život s běžnými radostmi i starostmi.

„Cítím se jako každý druhý člověk, kterého potkám na ulici, jak jde z práce,“ říká.

Cesta k tomuto stavu ale Conkovi trvala pětatřicet let, kdy čelil vlastním démonům, ale i systému, který mu nedokázal účinně pomoci.

S granátem v podpaží

První náznak toho, že je něco špatně, zařazuje Conk při svém vzpomínání na zahradě kavárny do období kolem osmnácti devatenácti let. Přesně si to ale nevybavuje. V té době totiž