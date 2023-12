AI je jen součástí větších změn vysokoškolského studia, říká děkan fakulty, kde zrušili písemné bakalářské práce

Celý příběh této změny je však složitější a zajímavější. Spíše než o ukvapenou reakci na technickou novinku, jak by se to mohlo jevit, jde o postupný vývoj struktury českého vysokého školství.

Z rozhovoru se dozvíte:

Proč FPH VŠE ruší písemné bakalářské práce a čím je nahradila?

Jakou roli má hrát umělá inteligence v každodenní práci studenta VŠE?

Říkal jste, že z části publicity kolem zrušení bakalářských prací na vaší fakultě nejste nadšený.

Především chci říci, že změnu bakalářských prací jsme neudělali kvůli umělé inteligenci, jak psala některá média. AI to možná trochu urychlila, ale tento krok jsme už nějakou dobu promýšleli nezávisle na jejím nástupu.

A co je tedy hlavní důvod?

Těch je víc. První z nich je samo oddělení bakalářského a magisterského studia. Hodně studentů – na naší fakultě zhruba třetina – nepokračuje na magisterském stupni, opouštějí tedy školu s titulem bakaláře. To je relativní novinka. Jak víte, v ČR se tato možnost zavedla v návaznosti na boloňský proces, důsledné rozdělení obou stupňů studia na většině českých vysokých škol funguje od roku 2011. Což se dnes projevuje ve stále větší míře. My tedy musíme intenzivněji přemýšlet o absolventském profilu bakaláře.

Bakalář, který z naší fakulty odchází do praxe, by měl umět organizovat sebe a ostatní, měl by umět podnikat, spočítat si, co je k podnikání třeba. Měl by umět kriticky myslet. K tomu ho nebo ji vedeme.

To všechno dává smysl, ale nevidím v tom žádný argument proti bakalářské práci.

Písemná bakalářská práce ověřuje