Pointa N: Potraviny měly zlevnit, ale zdraží. A co chystají komunisté a SPD

Dnešní dění pro vás shrnuli a okomentovali Markéta Boubínová a Jan Tvrdoň.

Potraviny dál zdraží

Nepomohla ani výzvědná cesta premiéra Petra Fialy (ODS) do Německa za prozkoumáním cen Nutelly, ani rozhodnutí vlády a Parlamentu snížit od ledna DPH na potraviny. Obchody v Česku po Novém roce opět zdraží, přiznal dnes po jednání se zástupci řetězců ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

„Doposud mi zástupci obchodníků tvrdili, že se to (snížení DPH, pozn. red.) promítne do ceny potravin. Musím říct, že jsem dnes zklamán, protože obchodníci sdělili, že potraviny od prvního ledna zdraží. Je to něco, co si myslím, že je špatně,“ uvedl po jednání Výborný. Špatně to nepochybně je a vládě to politické body rozhodně nepřidá, byť sama trh ovlivnit nemůže. Na druhou stranu – ani spanilá jízda premiéra Fialy za nákupy do Německa