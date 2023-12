Napoleon jako milenec? Na bitvy a historický exkurz ve filmu Ridleyho Scotta moc času nezbylo

O svých dojmech z velkofilmu Ridleyho Scotta Napoleon, který před čtrnácti dny vstoupil i do českých kin, píše politický geograf Michael Romancov. Film se chystá také na streamovací platformu Apple+, kde by měl být uveden v delší režisérské verzi.

Nepatřím k častým návštěvníkům kina. Když už se na něco vypravím, musím mít dobrý důvod – třeba napínavě sestříhaný trailer. A oba trailery, které producenti k filmu Napoleon umístili na YouTube, se mi natolik zamlouvaly, že jsem do kina šel.

Samozřejmě že trailer je v prvé řadě reklama a je pochopitelné, že producenti cílí na co možná nejširší skupinu potenciálních diváků. Je jen na režisérovi (a producentech), jaký úhel pohledu zvolí. A Napoleonův příběh je natolik košatý a pestrý, že je možné zvolit libovolnou etapu jeho života a vybrat mu partnery a partnerky dle libosti.

Film, jehož pozornost by například byla zaměřena na členy Napoleonovy rodiny (ze svých bratrů a sester vyrobil monarchy), by přirozeně vyzněl jinak než ten, kde by pozornost byla zaměřena na jeho nesčetné milenky. Oba by přitom mohly poměrně věrně a autenticky reflektovat jeho osobnost i dobu.

V tomto případě se nicméně zdálo, že se autoři pokusí nabídnout něco všem. Disproporcionalita toho, co