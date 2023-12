Pravicový vepřový řízek, Zemanův gothaj s cibulí, Babišův štrúdl. A pivo. Jak politici bojují jídlem na kulinární barikádě

Přísloví říká, že jsme to, co jíme. Ale je to spíš naopak: kdo jsme, určuje, jaké potraviny si budeme vybírat. Roli při výběru jídla hraje politická orientace či sociální status strávníka. Svědčí o tom mimo jiné řada příkladů z domácí i zahraniční politiky. Víte, proč se Andrej Babiš nechává fotit se štrúdlem a Miloš Zeman nedá dopustit na gothaj s cibulí?