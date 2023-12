Všichni naši Nohavicové

„Nechci se podílet na dnes tak oblíbené ostrakizaci, jež se stala náhražkou za neschopnost prosadit či nemožnost udržet v chodu hegemonickou kulturu, nechci protknout svůj příběh morálkou jako železným ostnem podobně, jako se napichuje motýl na špendlík,“ říká v první kapitole knihy Nohavica a jeho naše malá válka historik Přemysl Houda. „Entomologem“ ale nechce být nejen s ohledem odmítání moralistního postoje ke kontroverzím, které kolem ostravského písničkáře už více než dekádu bují.

Houda totiž nenapsal Nohavicovu biografii. Dokonce si ani nenahrával rozhovory ze společných setkání: „Protože mi to přes mé počáteční předsevzetí, že je třeba přimět ho k vyprávění o tom, kdo doopravdy je, přišlo v jistý moment tak nějak nepatřičné.“ O sobě mu prý Nohavica nevyprávěl nikdy. Zato mu poskytl osobní archiv.

Namísto snahy dopátrat se, kým Nohavica doopravdy je, se tématem Houdovy knihy stala nepřístupnost „opravdovosti“. Otázky, které si klade, zní: koho si jako Nohavicu konstruujeme a proč a co to vypovídá o nás. A tak přestože Houda říká, že chce zpěváka představit jako harlekýna z komedie dell’arte, jeho barevnost do velké míry tvoříme my sami. Na konci Houdova tázání nestojí nezpochybnitelné jistoty, ale lépe pochopená nejistota.

V Nohavicovi navazuje Houda tam, kde skončila jeho předchozí kniha Normalizační festival. V ní na příkladu pořádaní folkových koncertů v pozdní normalizaci zpochybnil dichotomii „ostrůvků svobody a moře nesvobody“ a v prvních kapitolách Nohavici vlastně plynule pokračuje v témže tématu. Jen se tentokrát jedná hlavně o to, zda byl písničkář Jarek Nohavica komunistickým režimem vnímán jako ideově závadný, nebo naopak „přední zpěvák“.

Prostřednictvím archivních materiálů i rozhovorů s pamětníky Houda dochází k tomu, že Nohavica byl někdy zakazovaný a někdy naopak povolovaný. Příležitostně mohlo dokonce platit obojí zároveň – jako když sice na Portě v roce 1988 nemohl vystoupit, ale prodávala se tam jeho deska Darmoděj.

Zjištění, že pozdní socialismus nefungoval jako dobře promazaný stroj totalitarismu a mezi režimem protežovaným a pronásledovaným byl prostor pro vyjednávání, by bylo banální, kdyby v českém veřejném diskurzu stále neplatilo notně zvulgarizované totalitární paradigma.

Právě pojem vyjednávání jeho zastánce zpravidla popouzí, protože jej vnímají jako popření nedemokratické povahy komunistického režimu. Přehlížejí při tom, že