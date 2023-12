„Nikdo nás nezachrání. Za změnu je důležité bojovat.“ O mladé generaci v Česku s Adélou Kundrátovou

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Proč nejsme připraveni na mladou generaci?

V čem je české prostředí ve vztahu k mladým výjimečné?

Jak do veřejné debaty dostat hlas mladé generace a proč ji politici neslyší?

Proč je dobře, že jsou mladí lidé citliví?

A jak přemostit zdánlivé příkopy, které mezi generacemi v Česku vznikají?

Otázka uvozující náš rozhovor zní, jestli jsme připraveni na mladou generaci. Rozhodla jsem se ji ale rovnou posunout a zeptat se jinak: proč nejsme připraveni na mladou generaci?

Generace Z je oproti těm minulým úplně jiná, a to hned z několika důvodů. Zaprvé odmalička vyrůstáme v digitálním světě. Nepamatujeme si dobu před internetem, předtím než jsme měli chytrý telefon. Už víme, jak fungují technologie, a bohužel nás taky už dlouhou dobu negativně ovlivňují třeba sociální sítě.

Zároveň jsme první generace, která vyrůstá už jenom s minimálním stínem minulého režimu. Nemáme v sobě zakotvené, co bylo dřív, nezažili jsme to. Máme za sebou ale taky spoustu bezprecedentních událostí, ať už je to covid-19 a jeho vliv i na duševní zdraví, nebo jsou to různé válečné konflikty a jakási ztráta jistot. Předchozí generace byly zvyklé na určitý světový řád, ať už to byla třeba studená válka, nebo dlouhé období míru trvající od devadesátých let až skoro doteď.

Ve velmi citlivém věku se ocitáme v době, kdy všechny staré jistoty mizí a nastává něco nového. Nevíme, co se bude dít. Shoří nám planeta? Pravděpodobně. Co s tím budeme dělat, nevíme. Co se bude dít ve světě? Jaké budou světové konflikty?

Myslím si, že právě tímhle je naše generace dost odlišná od těch předchozích.

Pohybujete se i v evropských kruzích, kde reprezentujete Českou republiku. Je zkušenost mladé generace v Česku něčím specifická? Jsme něčím výjimeční, ať už pozitivně, nebo negativně?

Zastupuju Českou středoškolskou unii v Organizačním byru evropských studentských unií, kde se sdružují středoškoláci z různých zemí napříč Evropou a kde samozřejmě vedeme různé diskuze přesně na tahle témata. Naše problémy a trable jsou bohužel napříč Evropou sdílené. Mladí lidé mají opravdu všude pocit, že jim starší generace nenaslouchá, že jim chybí prostor vyjádřit svůj názor a nemají ani prostředky, jakými zažitý systém změnit.

V Česku jsme samozřejmě vždycky něčím speciální, takže