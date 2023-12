Reportáž: Jak jsme dovezli sanitky do blízkosti frontové linie

Dárci ze Slovenska přispěli na ojeté sanitky a terénní auta pro ukrajinské vojáky částkou přes 200 tisíc eur. Bylo třeba je koupit a odvézt na Ukrajinu. Organizátory nákupu a výpravy byli Ukrajinci Serhij Savčenko a Vjačeslav (Slavik) Ševčuk a fotograf slovenského Denníku N Vladimír (Vlado) Šimíček. Dalšími řidiči byli fotograf českého Deníku N Gabriel (Gabo) Kuchta, komentátor Denníku N Roman Pataj, režisér Pavol (Pali) Pekarčík a já. Vyráželi jsme z Bratislavy, v Kyjevě se k nám přidali další ukrajinští řidiči dobrovolníci.

Nikdy jsem neřídil sanitku a nikdy jsem nebyl v Užhorodě. Až do jednoho listopadového pondělí, kdy jsme z Užhorodu vyrazili s několika sanitkami, přetřenými na vojenskou zelenou, do Kyjeva.

Přátelé mě předem nevarovali, že si bude naše kolona majáky a sirénami prorážet cestu hustým provozem, že to bude rockový koncert pro spojku, brzdu a plyn a že se budeme vysílačkami shánět do šiku, když nás rozdělí vzpurné kamiony.

Za volantem jsem se nestihl kochat pohledem na zasněžené Karpaty, ale nedala se přehlédnout živelnost měst a vesnic a nedbalost vůči detailům, které vždy souvisí buď s chudobou, nebo s nadbytkem volného prostoru. Nesouvisí ale s válkou, kterou v této části Ukrajiny periferním zrakem nepostřehnete.

Do Kyjeva jsme dorazili za tmy a (díky majákům) se prodrali zácpami k šedé budově, kde nás na parkovišti čekal v maskáčích legendární gruzínský bojovník Mamuka a jeho lidé. Odevzdali jsme mu jednu sanitku, obrovskou nabíječku od Erika z Košic a poprvé jsem zažil chlapská objetí, kterých zažiji v následujících dnech ještě stovky. Tyhle drsné muže jsem neznal, ale to jim nevadilo. Byl jsem pro ně bratr v boji proti Rusům.

Martin M. Šimečka v koloně se sanitkami na Ukrajinu: Stále zde doufají, že se na ně nevykašleme. Video: Pavol Pekarčík)

Mamuka je mlčenlivý – jako bývají ti, kteří toho zažili příliš. Vlasy a bradu má černé jako uhel a vyholené do linií ostrých jako břitva. Zeptal jsem se ho, jak to vypadá, a on odpověděl jednou větou: „Moc dobře ne.“

Na cestě

Hlavní část výpravy začínala druhý den. Na parkovišti už stálo seřazených jedenáct aut – sanitky a terénní pick-upy. Všechny koupené, opravené a upravené za peníze slovenských dárců. Každé auto mělo svého řidiče, já jsem dostal terénní toyotu.

Byl jsem v partě nováčkem, všichni ostatní se znali, a jak jsem později zjistil, zejména Vlado, Gabo a Pali už měli Ukrajinu proježděnou křížem krážem a znali i mnohé z těch, se kterými jsme se měli setkat.

Vysoký a štíhlý Serhij už zorganizoval desítky takových výprav. Seřadil nás do kolony a vyrazili jsme mrazivým ránem na východ.

Konečně jsem uviděl to, o čem jsem vždy jen četl a podstatu čehož nemůže obsáhnout žádná fotografie: