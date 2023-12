„Tvrdil mi, že spadl z barové židle. A byl viditelně pod parou. Jak jinak.“ Vzpomínka na zesnulého irského velikána Shanea McGowana

Ve věku 65 let tento týden zemřel irský bouřlivák Shane McGowan, někdejší lídr skupiny The Pogues. Autor textu se s ním setkal před dvaceti lety na slovenském festivalu Pohoda.

Skupina U2 vyprodává stadiony po celém světě, má několik velkých hitů a silných alb, ale vždy když se vrátila domů do Dublinu, musela před ním sklonit hlavu. Nikdo z muzikantů nedefinoval ve skladbách to, co znamená být Irem, lépe než Shane MacGowan.

Už během jeho života bylo jasné, že bude patřit do panteonu největších irských básníků a hudebníků. Jako správný Ir pil a kouřil až do smrti, nezabránily mu v tom ani vážné zdravotní problémy.

Od roku 1997 už nevydal žádné nové album, neboť na to už neměl chuť. Dovolil si mimořádný luxus být muzikantem v důchodu. Měl na něj nárok. Složil tak krásné věci, že už nemusel napsat ani čárku.

Punk mu dal svobodu, hudba smysl života

Když slavil šedesátku, salutovalo mu celé Irsko s prezidentem a hudební generalitou, nechyběli tam Bono, Nick Cave, Johnny Depp nebo Sinéad O’Connor.

Bob Dylan se podobným oslavám spíše vyhýbá, ale když naposledy hrál s kapelou v Dublinu, chtěl osobně potkat jediného člověka – Shanea MacGowana.

Vyhazov kvůli drogám

Narodil se v anglickém městě Pembury, ale rané dětství prožil u prarodičů na irském venkově, kde na vlastní kůži pocítil chudobu těch dob. V knize Na tahu se Shanem McGowanem vzpomíná na dědu, který se nikdy nemyl. Na stará kolena musel jít do nemocnice, kde ho proti jeho vůli