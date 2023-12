Válka předsedů v TOP 09: Dva rivalové se spojili proti společnému nepříteli, utrpět může strana i Spolu

Oznámení kandidatury do eurovoleb je často banální politickou událostí. Pokud ale ambici získat mandát ohlásí Miroslav Kalousek, jde o věc, která má velmi třaskavý potenciál. Kandidatura bývalého předsedy, o níž rozhodne výkonný výbor 14. prosince, může v důsledku otřást soudržností koalice Spolu i postavením stranické šéfky Pekarové Adamové. Na základě rozhovorů s řadou klíčových členů TOP 09 i Spolu vysvětlujeme, co je nyní ve hře, jaké mohou být motivace jednotlivých aktérů a co se v zákulisí vládní strany vlastně děje.