Město v Pardubickém kraji prodalo nápadně levně byty. Koupili je také lidé z radnice

Kriminalisté z Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) přijeli letos v srpnu na radnici města Chrast nedaleko Chrudimi. Všechny úředníky vykázali z kanceláří na dvůr místního zámku, kde sídlí i vedení města.

Lidé v třítisícovém městečku nechtějí o události příliš mluvit. „No, dobře, tak když to víte… Byli tady policisté a zajímali se o rozprodej městských bytů. Pan starosta byl tak hodný, že ty byty prodal nájemníkům za odhadní ceny. Žili tam celý život, tak nevím, proč by měli platit tolik jako lidé, co tam nikdy nežili. A pak to celé rozvířila jedna místní aktivistka,“ řekla Deníku N paní Růžena cestou s potomkem v kombinéze po náměstí kolem místního kostela Nejsvětější trojice ze začátku 18. století.

„No jde o to, že město si nechalo udělat odhady na ty byty a pak je za ty ceny prodalo. A policie řeší, jestli to udělalo město správně. Vzpomínám si, jak tady celý den byli, ale moc jsem toho neviděl,“ vyprávěl reportérům muž spěchající z oběda do práce.

Zhruba dvacet kriminalistů si přišlo na konci prázdnin na radnici pro dokumenty, které se týkají rozprodeje dvou desítek městských bytů do soukromého vlastnictví. Část bytů si kupovali dlouholetí nájemci.

„Můžeme pouze potvrdit, že z naší strany probíhají úkony trestního řízení,“ potvrdila mluvčí GIBS Ivana Nguyenová, že policejní inspekce případ prověřuje.

Kriminalisté mají podle informací Deníku N podezření, že vedení města na konci minulého volebního období v roce 2021 rozprodalo městské byty za zhruba poloviční cenu oproti tržní hodnotě. Garsonky prodávala radnice lidem za méně než půl milionu korun. Za byty 3+1 zájemci platili kolem milionu.

Starosta pochybení odmítá

Starosta Vojtěch Krňanský, který v minulém volebním období působil ve stejné funkci v dresu hnutí ANO, popírá, že by