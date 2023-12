Jak mi kníže Karel dal jednu z nejdůležitějších životních lekcí a ani o tom nevěděl

Nepatřila jsem k těm, kdo se často setkávali s Karlem Schwarzenbergem, přesto mi on osobně dal jednu z nejdůležitějších životních lekcí, které jsem kdy dostala. Mnohokrát jsem se k té situaci vracela a dodnes ji rozeznávám v různých variantách v životě kolem sebe.

Bylo mi tehdy jednadvacet a přivydělávala jsem si přes prázdniny jako chůva. Získala jsem tehdy práci u jedné rakouské aristokratky, která měla dvě malé děti a čekala třetí. Mým úkolem bylo pomoct s dětmi a být jakkoliv k ruce.

Nikdy jsem víc nenahlédla do života šlechticů než tehdy. Veškerý personál například měl svoji specifickou „uniformu“ – uklízečky, které tam denně pracovaly dvě, nosily stejné oblečení, jiné měla kuchařka i zahradník. Moje komtesa (snad si její titul pamatuju správně) byla ve zvláštní situaci – vzala si mladší dvojče ze dvou bratrů z německé šlechtické rodiny, a tak, jak často říkala, se její rodina mohla honosit slovutnými tituly, ale ne odpovídajícím majetkem. Vše totiž podle rodinné hierarchie připadlo staršímu dvojčeti. Považovala to za nefér, jelikož se měli prezentovat stejně jako rodina staršího dvojčete, například bydlet v náležitě honosném domě, ale neměli na to prostředky.

Pamatuju si, že jsem si to uvědomila na jednom detailu – v jejich vile v Roztokách se chystala nějaká oslava a ona mě poslala pro nákup. Dostala jsem za úkol