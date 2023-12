live! Tipy na nejlepší kulturní dárky pod stromeček a na aktuální místa, kam pro ně vyrazit

První adventní neděle bude v Pragovka Gallery patřit vánočnímu ArtFéru. 3. prosince si budou návštěvníci moci od 13 do 18 hodin zakoupit originální umělecká díla přímo od rezidentů Pragovky a dalších vybraných umělců mladé a střední generace a zároveň je tak podpořit. Vánočního ArtFéru se zúčastní na tři desítky umělců, a je to tak originální možnost, jak zároveň investovat do současného umění a pořídit nevšední vánoční dárky.

Na ty ale můžete narazit i na dalších předvánočních designových a uměleckých marketech a na stránkách kulturních a uměleckých institucí, divadel, či kin.

Velmi podařenou kolekci má na svém e-shopu třeba