Pražská vila ruského železničního kmotra je na prodej. Sankce mu zatím nehrozí

Podle zjištění Investigace.cz je luxusní vila na Hanspaulce, která patří rodině letitého vrcholového manažera Ruských drah s vazbami na Kreml Olega Toniho, na prodej. Toni vlastní i celou řadu dalších komfortních nemovitostí ve Francii, Španělsku, Velké Británii a Německu. Přestože s jeho osobou souviselo nemálo korupčních skandálů, obdržel v průběhu uplynulých let několik nejvyšších státních vyznamenání – včetně medaile Za zásluhy pro vlast od ruského prezidenta Vladimira Putina. Ani Toni, ani jeho příbuzní však nejsou na žádném ze sankčních seznamů.

Rodina „železničního kmotra“, jak se Olegu Tonimu přezdívá v ruských médiích, rozprodává své české majetky. Výchozí cena jeho pražské vily je podle zjištění redakce 205 milionů korun, avšak majitel je otevřený i dalším nabídkám.

Honosný rodinný dům v jedné z nejprestižnějších vilových oblastí Hanspaulka v pražských Dejvicích s celkovou plochou přes 700 čtverečních metrů, několika terasami, bazénem, saunou, zimní zahradou a mramorovou dlažbou je už nějakou dobu prázdný. „Momentálně v domě nikdo nebydlí, majitel se nachází v Německu,“ vysvětluje makléřka. Cena jednoho kusu nábytku od americké designérky Barbary Barry, jímž je zařízen téměř celý dům, se pohybuje v průměru kolem sta tisíc korun. Postel vyjde na více než 300 tisíc korun, jedna židle na 90 tisíc.

Po vydání článku oslovil Sergej Toni redakci s vyjádřením. „V tom domě jsem vyrůstal. Teď když už v Praze nebydlím, dává smysl dům prodat,“ napsal a dodal, že dům byl zakoupen v roce 2000 – tedy předtím, než jeho otec nastoupil do jakékoliv veřejné funkce – a že jeho cena byla tenkrát podstatně nižší.

Seznamte se – Toniho rodina

Podle českého katastru patří vila pražské společnosti VT-Company, jejímiž majiteli jsou téměř devadesátiletí rodiče manažera Ruských drah – Vilyams a Světlana – a také Olegova manželka Irina. Firma vznikla na konci devadesátých let: v té době bylo synovi Olega a Iriny 11 let. O sedm let později, ve svých osmnácti letech, se Sergej stal jednatelem firmy a je jím doteď. Dnes mladý muž žije spolu s manželkou Hanuškou, dcerou bývalého velvyslance Ázerbájdžánu v Londýně a módní influencerkou, která má zálibu v luxusních kabelkách, střídavě v Monaku a Londýně. Podle jeho profesního profilu na LinkedIn se věnuje realitnímu byznysu. Je totiž ředitelem investičního fondu registrovaného v Lucembursku, který spravuje evropské nemovitosti v hodnotě přesahující miliardu korun, jež dříve vlastnili různí členové jeho rodiny.

