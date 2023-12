Nová cesta k lepší penzi? Rozebíráme plusy i minusy dlouhodobého investičního produktu

Co je dlouhodobý investiční produkt?

Dlouhodobý investiční produkt neboli DIP je souhrnné označení pro nově podporované formy spoření na stáří, které vláda hodlá zvýhodnit. Jeho cílem je odstranit hlavní slabinu stávajících podporovaných produktů – tedy nízký výnos.

Zavedení DIP už schválili poslanci, jednat o něm ještě budou senátoři a musí ho podepsat prezident. Příslušný návrh zákona předpokládá, že nové spoření na důchod by se mělo rozjet od začátku příštího roku.

Co už stát podporuje nyní?

Pro nynější produkty se státní podporou obecně platí, že na ně člověk získává daňové úlevy a příspěvky od státu. K tomu ještě může pobírat bonus od zaměstnavatele. Pokud se střadatel chce vyhnout nutnosti vracení veškeré státní podpory, musí peníze začít čerpat až po dosažení věku 60 let a alespoň desetileté délce spoření. Úspory lze potom vybrat jednorázově, nebo je dostávat průběžně formou penze.

Takzvané penzijní připojištění, které šlo sjednat do konce roku 2012 a lidé v rámci něj mohou i nadále spořit, má garanci nezáporného zhodnocení. To znamená, že střadatel má jistotu, že na konci spoření vždy získá alespoň tolik, kolik do něj vložil.

Kvůli tomuto parametru má ale penzijní připojištění velmi konzervativní investiční strategii. Investuje se typicky do státních dluhopisů s nízkým stupněm rizika. Člověk navíc nemůže nastavení investic v průběhu spoření měnit.

„Od roku 2013 se tyto fondy nominálně zhodnotily v průměru o 0,93 % ročně, přičemž roční inflace činila ve stejném období 1,97 %. Účastníci těchto fondů tak každoročně přicházejí o peníze,“ upozorňuje investiční poradce Martin Dočekal. Setrvávání u penzijního připojištění je podle něj nevýhodné.

Podobný názor razí i ministerstvo financí. Nově proto umožní, aby si střadatelé se státní podporou mohli