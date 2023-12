Před patnácti lety blob, teď hlavák. Místo debat o rozvoji města vedeme kulturní války

Komentář Prokopa Vodrážky: Tak co, líbí se vám plánovaná odbavovací hala na hlavním nádraží v Praze? Už jste vyjádřili svůj silný názor na sociální sítě („Abu Prahí,“ vtipný, co?)? Nemusíte, už to ostatní udělali za vás.

Češi přepnuli z expertizy na izraelsko-palestinský konflikt a skočili rovnýma nohama do rozvoje měst. Kolbištěm nové architektonicko-urbanistické kulturní války je podoba hlavního nádraží, která vychází ze soutěžního dialogu tří veřejných institucí.

Ty nejvyostřenější tábory můžete zjednodušit, jak chcete, já si je definuju takto: První říkají, že se v Praze nepostavilo nic zajímavého od Tančícího domu a konečně je možnost s tím nějak pohnout. Podle těch druhých je to nemístný zásah, architektonicky naprosto se nehodící návrh, který nerespektuje památkovou hodnotu místa. A navíc v něm bude zima.

Neberte to tak, že by podle mě široká veřejnost neměla být součástí debaty o nové podobě nádraží. Naopak! Je to naprosto zásadní a je to také princip soutěžního dialogu. Bavme se o tom, jestli plní potřeby dopravy budoucnosti a jak by se dal projekt zlepšit. Nesklouzněme ale do emotivního boje na barikádách.

Z „pergoly“ se může stát velmi jednoduše stejně nesmyslný boj, jaký se vedl kolem Kaplického knihovny. Tu si dodnes spojuju s výkřikem Václava Klause o tom, jak se připoutá k bagrům. Kdo se připoutá tady, zatím nevíme, ale nejspíš se brzy někdo ozve.

Chápu kritiky i odpůrce, přesto si myslím, že pobít se na tomto návrhu by byla hrozná škoda. Možná bychom se totiž mohli zaměřit na jiné problémy, jež soutěž odhaluje.

„Happy Sherwood“ lidi bez domova nevyřeší

Mnohem spíše bychom se měli ptát, jak je možné, že je vnitřek nádražní haly třináct let po rekonstrukci