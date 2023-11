Smetanova Prodaná nevěsta už brzy v Libni: Divadlo pod Palmovkou představí slavnou komedii v nové hudební úpravě Ivana Achera

Tvůrčí tým Divadla pod Palmovkou je v plném proudu příprav a zkoušení chystané inscenace Prodaná nevěsta a již 9. prosince představí původní zpěvohru Bedřicha Smetany a Karla Sabiny v režii Jakuba Krofty a nové hudební úpravě Ivana Achera, jednoho z nejvýraznějších současných českých skladatelů.

Do vsi přijíždí pouť a všichni se veselí. Jen Mařenka se trápí. Má si vzít ženicha, kterého nemiluje. Dohazovač Kecal chce za každou cenu dojednat její svatbu s koktavým Vaškem, synem Tobiáše Míchy. Krušina, Mařenčin otec má tak vyrovnat svůj dávný dluh Míchovi. Jeník, Mařenčin milý ale mezitím uzavře geniální smlouvu…

Komická hra o třech dějstvích, původně tzv. malá opera neboli hra se zpěvy, je považovaná za českou “národní operu”. Bedřichu Smetanovi se zalíbilo libreto Karla Sabiny a v letech v letech 1863–1866 napsal stejnojmennou operu. Chtěl tím ukázat, že česká hudba má v Evropě své jedinečné místo. Dnes se Prodaná nevěsta hraje po celém světě, její melodie zlidověly a patří k nejznámějším dílům české klasické hudby.

Libeňská scéna se k původní „singspielové“ podobě Prodané nevěsty v mnohém vrátí, oživí Smetanu a přinese i milé překvapení. Režie se tentokrát ujal Jakub Krofta, v hlavních rolích se představí Pavla Gajdošíková, Jaroslav Blažek, Barbora Kubátová, Jakub Albrecht, Radek Valenta, Hana Seidlová a další. Do nového hudebního kabátu slavnou operu oblékl jeden z našich nejvýraznějších hudebních skladatelů Ivan Acher, který od roku 2002 spolupracuje se souborem pro soudobou hudbu Agon Orchestra, pro nějž zkomponoval bezmála 20 orchestrálních skladeb a jeho díla zazněla na festivalech vážné hudby v Praze (Pražské jaro), v Hamburku, Vídni, Bratislavě, Budapešti a v dalších místech po Evropě.

„Nikdy jsem nezkoušela operu. Opěrní zpěv je pro mě opravdu nepředstavitelně těžký, takže je to velká výzva, obecně pro činoherce. Ale jsme Palmovka a ta má svoje cestičky,“ vysvětluje herečka Pavla Gajdošíková, v čem je pro ní zkoušení specifické. „Těší mě nahlížet na hru docela jinak, než jak má většina z nás Prodanou nevěstu vrytou. V našem podání to, myslím, nebude typicky milá česká fraška s áriemi a tanečky. Může za to zejména inscenační tým v čele s Jakubem Kroftou. Samozřejmě se ale od opravdové podstaty hry zas tak nevzdalujeme. Je v ní vlastně všechno a to mě mile překvapuje,“ uzavírá Gajdošíková a dodává, že nejvíce se těší na setkávání s diváky.

Karel Sabina byl nejznámější český udavač, který ve své době proslul jako básník, bouřlivák, nemilosrdný satirik a právě také jako konfident rakouské tajné policie. Bedřich Smetana pojal nejprve Sabinovo libreto jako „singspiel“, tedy hru se zpěvy, a stvořil tak dokonalý obraz české vesnice a české povahy. Řada dnes známých a populárních árií původně ve hře ale vůbec nefigurovala. Ty dopsal Smetana až později, kdy hru dotvořil v plnohodnotnou operu a zajistil jí trvalý mezinárodní úspěch.

Proč bychom se netěšili?

Přijďte se i vy potěšit pod Palmovku. Premiéra ve Velkém sále Divadla pod Palmovkou se uskuteční 9. 12. 2023.

Tvůrčí tým:

Režie: Jakub Krofta

Výprava: Matylda Kotlińská

Dramaturgie: Iva Klestilová

Hudební úprava: Ivan Acher, Martin Konvička

Choreografie: Milena Czarnik

Video: Jakub Lech

Hudební nastudování: Martin Rada

Produkce: Markéta Benčová

Obsazení:

Krušina: Radek Valenta

Ludmila Krušinová: Hana Seidlová

Mařenka Krušinová: Pavla Gajdošíková

Mícha: Ivan Jiřík

Háta Míchová: Ivana Wojtylová

Vašek Mícha: Jakub Albrecht

Jeník Mícha: Jaroslav Blažek

Kecalová: Barbora Kubátová

Kecal: Martin Němec

Principál: Martin Hruška

Esmeralda: Dagmar Soukupová

Indián: Tomáš Dianiška

Sbor: Václav Vostarek, Dagmar Soukupová

Inspice:

Představení řídí: Václav Vostárek

Text sleduje: Dagmar Soukupová

Kompletní obsazení Prodané nevěsty najdete v odkaze zde.

