I na kontinentu pučů lze předat moc pokojně. Prezident Weah, držitel Zlatého míče, vystřídal už v poločase a dostane za to cenu

Libérijský útočník George Weah ve své bohaté sportovní kariéře zvítězil ve spoustě anket včetně nejprestižnějšího Zlatého míče v roce 1995. Dosud je jeho jediným držitelem z Afriky. Po prohraných prezidentských volbách, v nichž se vysloužilý fotbalista snažil obhájit svůj šestiletý mandát, se však sedmapadesátiletý muž stává favoritem na jinou trofej: Cenu Mo Ibrahíma.

Tu včetně štědré finanční prémie ve výši 5 milionů dolarů dostávají díky štědrosti súdánského miliardáře Muhammada Ibrahíma afričtí státníci za to, co by v demokraciích mělo být zcela normální: za to že se po prohraných volbách nebo po uplynutí ústavou dané doby v úřadu spořádaně předají moc. V Africe to stále není pravidlem.

Fotbalový šampion umí prohrávat

„Moje Koalice pro demokratickou změnu prohrála, ale Libérie zvítězila. Je čas na důstojnost v porážce, čas upřednostnit naši zemi nad stranou a vlastenectví nad osobním zájmem,“ prohlásil Weah. Veřejně tak akceptoval svou těsnou porážku o dva procentní body a telefonicky poblahopřál svému starému známému sokovi.

Tím je Joseph Boakai, který pro změnu před šesti lety jako tehdejší viceprezident kandidující na nejvyšší post rychle uznal svůj debakl, který mu v roce 2017 uštědřil Weah.

Fair-play si tak v těžce zkoušenému koutu světa pozvolna buduje tradici, kterou jinde na kontinentu mohou závidět.

Weah šel do politiky jako člověk, který se nemusel nikomu představovat. Libérie nemá známější osobnost. V 90. letech válel mezi jiným v dresu Monaka, Paris St. Germain a AC Milán. Málem se mu povedlo nevídané –