Již druhému insolvenčnímu návrhu čelí společnost TrustWorthy Investment Holding podnikatele Michala Spurného. Její věřitelé se obracejí na soudy a chtějí vrátit vložené peníze. Finanční problémy se přitom přelévají i do dalších částí Spurného podnikání.

Podnikatel vystupoval v médiích jako odborník na investice do zlata, zůstaly za ním milionové dluhy

Michal Spurný v médiích vystupuje jako odborník na investice do zlata. Loni v Českém rozhlase představil svůj projekt, který se zabýval recyklací drahého kovu ze staré elektroniky. „Vzhledem k současné inflaci se snažíme informovat, kde lidé mají nějaký majetek – stačí se podívat do šuplíku, do garáže či sklepa,“ řekl tehdy podnikatel veřejnoprávnímu médiu.

Spurný je v článku představen jako předseda představenstva společnosti TrustWorthy Investment Holding SE, kterou dodnes vede a vlastní. Firma od začátku týdne čelí insolvenčnímu návrhu. Neděje se tak přitom poprvé. Už před několika týdny bývalí zaměstnanci na podnikateli vymáhali nevyplacené mzdy. Spurný je ale nakonec uhradil.

Teď firma čelí většímu problému. O své peníze se v rámci insolvence přihlásil