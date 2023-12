Umění na dosah? Vstupte do světa Národní galerie Praha s Klubem přátel

Členství v Klubu přátel NGP je vynikajícím způsobem, jak aktivně podporovat výstavní projekty Národní galerie Praha a zároveň být v centru kulturního dění po celý rok. NGP pro své členy vytváří inspirativní prostor pro bližší seznámení s uměním i ke vzájemnému setkávání a dialogu. Každý příznivec umění si přijde na své, ať už si raději užívá výstavy nerušeně sám, nebo rád sdílí své dojmy s ostatními.

Věnujte radost z umění! Potěšte své blízké dárkem na celý rok

Hledáte originální vánoční dárek pro své blízké? Členstvím v Klubu přátel NGP darujete nejen možnost neomezeného vstupu na výstavy, ale také nepřetržitý přísun kulturních zážitků a novinek po celý rok. Klub přátel NGP představuje skvělý způsob, jak spojit vášeň pro umění s podporou Národní galerie Praha. Jedním z klíčových benefitů členství je zvýhodněný vstup na výstavy a komentované prohlídky.

Přátelé mohou také čerpat ze široké škály dalších benefitů, jako jsou slevy v knihkupectví NGP nebo slevy ve vybraných kavárnách v palácích Národní galerie Praha. Pokud řešíte dárky na poslední chvíli, členství Klubu přátel je možné zakoupit také online nebo na všech pokladnách Národní galerie Praha v dárkovém balení.

Víc než jen volný vstup za uměním

Členové Klubu přátel mají možnost se pravidelně setkávat na členských komentovaných prohlídkách s lektory a kurátory, kde mohou prohlubovat své znalosti a sdílet své dojmy. V letošním roce mohli mimo jiné navštívit komentované prohlídky s odborným výkladem k výstavám Eva Koťátková: Moje tělo není ostrov, Josef Mánes: Člověk – Umělec – Legenda nebo Akvarel mezi Prahou a Vídní. Kromě tradičních komentovaných prohlídek pořádá NGP také pravidelná setkání pro členy klubu, která vytvářejí prostor a příležitosti pro vzájemné seznámení a diskuzi.

Letošní letní sezona byla završena klubovým setkáním v zahradách kláštera sv. Anežky České, kde přátelé NGP mohli nejen diskutovat a sdílet dojmy ze společně navštívených výstav, ale také se účastnit bohatého doprovodného programu. V rámci setkání měli členové příležitost si prohlédnout expozici Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550 nebo vidět vizuálně taneční performance Being and Becoming od současné umělkyně Miřenky Čechové.

Juniorské členství: otevřené dveře do světa umění

Mladým kulturním nadšencům je určena nová kategorie Junior, která vznikla s cílem představit a přiblížit umění a galerijní prostředí lidem ve věku od 16 do 26 let. Junioři, kromě neomezeného vstupu do Národní galerie Praha, se mohou účastnit všech členských akcí, a stát se tak součástí inspirativní komunity. Mají také možnost si zakoupit umělecké publikace z produkce NGP a využívat členských slev do kaváren Kolektor ve Veletržním paláci a Anežka v prostorách kláštera sv. Anežky České.

Členství v Klubu přátel je způsob, jak se aktivně zapojit do života Národní galerie Praha. Pokud se chcete stát členem nebo byste členství rádi koupili jako dárek, navštivte webové stránky NGP, kde najdete veškeré informace o výhodách členství, akcích a možnostech aktivní účasti ve světě Národní galerie Praha. Dotazy ohledně členství můžete také posílat na klubpratel@ngprague.cz.