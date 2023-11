Premiéru novocirkusového kabaretu nazvaného R.I.E. neboli Rest in Euphoria / Odpočívej v euforii o skrytých touhách, vzrušení, euforii a imaginaci připravuje na 7. prosince soubor Cirk La Putyka s režisérem Rostislavem Novákem ml. Představení s 18 účinkujícími z Velké Británie, Kanady, Dánska, Argentiny, Německa, Francie, Itálie a České republiky nabídne na speciální stupňovité scéně podívanou s mnoha novocirkusovými akrobatickými disciplínami na pomezí kabaretu, burlesky, dekadence, vzrušení, tance, rytmu i nahoty. Hudbu skládá slovenská zpěvačka a producentka Katarzia, která ji v představení také živě zahraje.

Cirk La Putyka uvádí mezinárodní novocirkusový kabaret Rest in Euphoria. Hudbu pro něj skládá Katarzia

Inspirací pro R.I.E. se režisérovi stala slavná historie české kabaretní scény počátku 20. století i současný světový kabaret. „Najdeme, co mají společného Voskovec a Werich s Moulin Rouge, La Clique či Blanc de Blanc. Vytvoříme tak něco unikátního, co se na našich jevištích jen tak nevidí,“ přibližuje Rostislav Novák ml.

Režisér si pro představení vybral ve velkém konkurzu účinkující z celého světa, kteří jsou mistry svých disciplín – akrobacie pozemní i na laně, čínské tyči, trapéze a kruhu, visu za vlasy, akrobatického i současného tance, práce s loutkami a objekty nebo žonglování. Na vzniku kabaretu vedle domácích tvůrců (choreografie: Šimon Klus, Mirek Kosík, scénografie: Pavla Kamanová, hudba, zpěv: Katarzia, kostýmy, make-up: Kristina Záveská) také spolupracují lidé se zkušenostmi ze Cirque du Soleil – Mathieu Grégoire, návrhář technického riggingu, Chloé Farah, autorka akrobatického designu a choreografie, nebo Charlie Wheeller, cirkusový kouč.

„Vytvoříme místo, na kterém zapomenete na denní starosti, na existenci času a prostoru, a kde budete moci svobodně prožít všechno, co k vám přijde. Veškeré niterné pocity, skryté touhy a bezbřehé myšlenky. Místo, kde si odpočinete v euforii,“ dodává Novák, který se v R.I.E. dotkne i aktuálních témat – od nahoty přes gender, environmentalismus až po byznys a politiku. „Jaká je cesta k euforii? Co pro tenhle pocit musí člověk udělat? Stačí se podívat na obraz? Být blízko přírodě? Nebo člověk musí vystoupat někam hodně vysoko, aby ji mohl prožít?“ uzavírá.

Kabaret R.I.E. uvede Cirk La Putyka v pražském divadle Jatka78, jehož část bude upravena jako sezení u stolků, celkem jednadvacetkrát do konce prosince včetně speciálního silvestrovského vydání. Představení je nepřístupné mládeži do 15 let.

Více informací na www.laputyka.cz, vstupenky jsou v prodeji na webu souboru nebo v síti GoOut.

