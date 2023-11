Musk: „To je šílené.“ Ve Švédsku proti němu stávkují prodejci, přístavy, pošta i uklízeči

Zpočátku to vypadalo nenápadně. Před několika týdny se zhruba 130 techniků ze sedmi servisních center Tesly ve Švédsku rozhodlo, že vstoupí do stávky. Nelíbilo se jim, že automobilka odmítla uzavřít kolektivní smlouvu, přestože se ve Švédsku jedná o běžnou praxi. Původně nevýrazný protest zaměstnanců sdružených pod odborovým svazem IF Metall postupně nabobtnal. Brzy se k technikům přidaly další a další profese.