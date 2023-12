Nevíte, co dát k Vánocům dospívajícím dětem? Doporučujeme pět knih, které je zaručeně zaujmou

„Nepatřím mezi ty knihomoly, kteří si myslí, že musí všechno dočíst,“ říká Jana Šlinská v rozhovoru. „Existuje tolik dobrých knih, že nechci ztrácet čas s knihou, která pro mě není dobrá. Pokud mě tedy do poloviny nechytne, vzdávám to. Ale nestává se mi to často.“

V rozhovoru se mimo jiné ptáme:

Proč by knihy z kategorie young adult měli číst i dospělí čtenáři?

Z jakého důvodu je čte ona sama?

V čem vidí jejich přidanou hodnotu?

A proč je knížka s růžovým obalem unisex?