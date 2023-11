Vývoj bojů (644. den): Putin přechází na totální válku

Rusko je odhodlané bojovat celý příští rok.

Rusové dále útočí – jejich úspěchy byly minimální nebo nulové. Na severu Avdijivki ztratily pozice.

Jaké mohou být ztráty ruské armády? Indicii nabízí pomník z jednoho městečka.

Mapy – Avdijivka, Syňkivka, Kliščijivka

Videa dne – první ztracený Leopard 1A5; nový ruský kamikaze dron.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za úterý 28. listopadu. Situace na některých místech už může být jiná.

Rusko je odhodlané bojovat celý příští rok. Ruská armáda převzala iniciativu téměř na všech úsecích fronty. Výjimkou je levý břeh Dněpru a okolí Robotyne.

U Krynek Ukrajinci po kouscích rozšiřují své předmostí a ve směru na Tokmak se jim ještě čas od času daří získávat nové pozice.

Ruský vládce Vladimir Putin ale všude jinde vrhá do útoků nové a nové vojáky bez ohledu na velké ztráty a malé zisky. Na jaře příštího roku ho čekají volby a do té doby potřebuje ukázat alespoň nějaký úspěch. Není pochyb, že prezidentem se opět stane i bez něj, ale přece jen chce i on svým poddaným ukázat, že neumírají úplně zbytečně.

Problém je, že se musí smířit nejen s umíráním, ale také s ekonomickými problémy. Ruské statistiky sice vykazují téměř jednoprocentní růst HDP, ale důvěryhodnost oficiálních kremelských údajů je více než sporná. Navíc i kdyby náhodou nelhaly, už tak slabý růst táhne jen zbrojení, zatímco ostatní sektory trpí.

Bez ohledu na to Putin přešel k rétorice a činům totální války na způsob nacistického Německa. Ruským rodinám