Jak dávat opravdu dobré dárky

Co byl nejhorší dárek, jaký jste kdy dostali? Tuto otázku před dvěma lety položil uživatel internetového fóra Reddit – a mezi odpověďmi se objevily i příběhy, u kterých byste si přáli, aby šlo jen o legraci.

„Balíček cigaret a rolku pytlíků na odpadky. Nekouřím,“ napsal jeden uživatel v odpovědi. „Víc než dvacet kilo brambor,“ komentoval druhý. „Utěrku. Bylo mi osm let,“ napsal zase třetí.

Málokterý předmět dokáže do společenských situací přinést tolik trapnosti jako špatně vybraný dárek a nezáleží na tom, jestli jste v té chvíli na straně darujícího, nebo obdarovávaného. Ať už jde o dárky vánoční, narozeninové, nebo k promocím či výročí, obdarovávání druhých je zkrátka společenský rituál, který vyžaduje důkladné promyšlení a rozvahu – o čemž svědčí i více než 16 tisíc absurdních komentářů v jediném internetovém vlákně.

Jak tedy nad dárky přemýšlet? Jak je vybírat? A existuje jakýsi soubor pravidel, která nám mohou pomoci vyhnout se těm největším chybám? Zdá se, že ano – pomoci nám v tom může psychologický výzkum i aristotelovská etika.

Mohou přiblížit i oddálit

O dárcích si můžete myslet klidně i to nejhorší – že v nás podporují materialismus, že jsou zbytečné, že jim přikládáme příliš velkou váhu, že za ně utrácíme zbytečné množství peněz. Faktem ovšem zůstává, že v mezilidských vztazích na nich opravdu záleží.

„Mohou lidi sblížit, nebo naopak odcizit. Mají obrovský vliv na pocit pohody, tento rituál se praktikuje na celém světě a tečou do něj tuny peněz,“ říká v magazínu Time Julian Givi, marketingový expert, který působí na Univerzitě v Západní Virginii a je autorem mnoha studií právě o dávání dárků.

„Výběr nevhodného dárku může být pro vztah riskantní, protože může druhému naznačit, že s ním nemáte nic společného,“ tvrdí zase pro BBC Elizabeth Dunn, profesorka psychologie na Univerzitě Britské Kolumbie v Kanadě a spoluautorka knihy Happy Money: The Science of Happier Spending (Šťastné peníze: Věda o šťastnějším utrácení). Ve své práci například přišla na to, že kvůli špatně zvolenému dárku může obdarovaná strana klidně i přehodnotit potenciál dalšího budoucího vztahu.

Přestože dárky evidentně dokážou být v našich vztazích důležité, zdá se, že naše představy o tom, co přesně je „dobrý dárek“, tomu často neodpovídají.

Mezi jeden z nejhlouběji zakořeněných stereotypů patří formulka, že